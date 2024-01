Bottega Veneta fa tripletta a Milano: il nuovo store in Galleria Vittorio Emanuele

Bottega Veneta apre le sue porte nella prestigiosa Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Inaugurando il terzo store della maison. Come riporta Pambianconews, lo spazio su due piani, ideato dal direttore creativo Matthieu Blazy, consolida la presenza del marchio nel cuore della Lombardia. Affiancandosi agli esistenti negozi nel Quadrilatero, in via Montenapoleone e via Sant'Andrea. La boutique offre una selezione di prodotti, tra cui articoli di pelletteria, calzature e abbigliamento femminile.

Blazy: "Il nuovo store tra interno domestico ed estetica spaziale"

Occupando gli spazi precedentemente appartenuti a Gucci, il nuovo store diventa parte di un tris d'assi per il gruppo Kering nella Galleria, insieme all'insegna Saint Laurent, presente dal 2018 con un locale da 82 metri quadrati. Matthieu Blazy, descrivendo il concept del negozio, afferma: "Nel negozio sono presenti molteplici esperienze spaziali. Volevo trasmettere l'idea di un interno domestico richiamando l'architettura modernista italiana in contrasto con l'estetica di un'astronave. E catturare l'intimità e l'immaginazione del vestirsi".

Artigianato innovativo per un design distintivo

Il design distintivo del nuovo store Bottega Veneta richiama l'estetica del flagship di Avenue Montaigne a Parigi, onorando l'impegno del marchio per un artigianato innovativo. La struttura del negozio è caratterizzata da griglie geometriche, con blocchi di vetro industriale. Il pavimento presenta pannelli di legno di noce che incorniciano il marmo Verde Saint Denis. L'atmosfera è completata da sedute in pelle, tappeti in lana e scaffalature modulari.

Modelli esclusivi per la nuova apertura

In occasione dell'apertura, Bottega Veneta presenta in anteprima tre modelli esclusivi della collezione estate 2024: le borse 'Kalimero Cha Cha' e 'Città' in Intrecciato foulard, insieme alla scarpa 'Cha Cha'. Il negozio ospita anche un'edizione limitata di cinque borse 'Kalimero Città' in pitone e 15 borse 'Sardine' con manico in ceramica, ognuna numerata con una targhetta d'oro interna. Un'apertura che celebra lo stile unico e l'artigianato raffinato di Bottega Veneta.