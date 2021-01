Botti: a Milano 5 feriti, 54enne perde 2 dita mano

A Milano cinque feriti per i botti di Capodanno e qualche decina di denunciati per il mancato rispetto delle norme anti-contagio da Covid-19. Tra i feriti, un 54enne che ha perso due dita di una mano; un uomo di 45 anni ferito allo zigomo sinistro; un 17enne feritao alla coscia sinistra e un bimbo di 3 anni sotto l'occhio sinistro. Due gli interventi anti-assembramento della polizia. Alle 3.30, in via Calvino, sono state sanzionate 12 persone che avevano affittato delle camere in un residence e stavano dando una festa. Attorno alle 5.30, infine, in via Pontaccio, sono state identificate e sanzionate 18 persone, sempre per una festa. La polizia e' intervenuta dopo la segnalazione di una lite.