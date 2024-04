Boxe, Francesco Paparo affronta Jacopo Lusci

Sabato 13 aprile, allo storico PalaLido-Allianz Cloud di Milano, l’ex campione d’Italia dei pesi leggeri (60 kg) Under 22 Francesco Paparo (22 anni, 7 vittorie e 1 pari da professionista) affronterà Jacopo Lusci (35 anni, 8 vittorie, 7 sconfitte e 1 pari) sulla distanza delle 8 riprese nel corso della manifestazione The Art of Fighting 5.

Francesco Paparo ha le idee chiare riguardo al combattimento: “Sono sicuro di battere Jacopo Lusci ed infatti il mio allenatore e procuratore Francis Rizzo sta lavorando per farmi disputare il titolo italiano. Francis è anche mio zio e quindi mi conosce bene e sa valutare il mio stato di forma, i miei miglioramenti e capirà quando sarà arrivato il momento giusto per combattere per il tricolore. Il titolo italiano non sarà un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Entro la fine del 2024 voglio diventare campione d’Italia per poter sfidare il campione d’Europa nel 2025. Decideremo insieme a mio zio se combattere per entrambi i titoli nei pesi leggeri o nei pesi superpiuma. Non ho problemi a scendere di peso e quindi il nome dell’avversario è secondario. L’importante è riuscire a concretizzare i combattimenti. Per diventare il migliore devo battere i migliori e per fare questo è necessario convincerli a difendere i titoli contro di me. Prendo la prima opportunità che si concretizza. Non ho mai rifiutato un avversario e non lo farò mai.”

Sulla stessa lunghezza d’onda Francis Rizzo: “Francesco ha la tecnica e la potenza per battere chiunque. Dal punto di vista atletico è pronto perché lo alleno sempre per sostenere dieci riprese ed il match per il tricolore sarà su quella distanza. I campionati europei sono sulle dodici riprese, ma questo non sarà un problema. Quando combatterà per l’europeo, Francesco sarà pronto per sostenere facilmente dodici riprese. Sono anni che dico che Francesco è un pugile di talento e sono felice che diversi addetti ai lavori se ne siano accorti. Uno su tutti: il campione dell’Unione Europea dei pesi supergallo Vincenzo La Femina si è allenato con Francesco e poi ha detto che secondo lui Francesco è un pugile di livello europeo. Questa frase mi ha riempito d’orgoglio.”

Dal febbraio 2016 al dicembre 2021, Francesco Paparo ha avuto una bella carriera da dilettante culminata con la vittoria del campionato italiano Under 22 nel luglio 2021 a Cascia in Umbria. In quell’occasione, Francesco ha disputato quattro match in altrettanti giorni (dal 7 all’11 luglio) superando Raffele Lasco, Hajriz Buletini, Daniele Oggiano e Youssef Al Mouchid.

Ring Roosters, consentire ai giovani pugili di fare esperienza

Dopo la sfida contro Jacopo Lusci al PalaLido-Allianz Cloud, Francesco Paparo combatterà il decimo match professionistico nella manifestazione Ring Roosters, che sarà organizzata da Francis Rizzo a Rho nel mese di maggio: “Per disputare il titolo italiano è necessario aver sostenuto almeno dieci incontri – spiega Francis Rizzo - e Francesco completerà questo percorso nel mio evento. Ho ideato Ring Roosters proprio per consentire ai giovani pugili di fare esperienza e di costruirsi il record indispensabile per ambire al tricolore. Data e luogo di Ring Roosters saranno annunciati a breve.”

Francis Rizzo è anche il fondatore del Francis Boxing Team di Rho (alle porte di Milano). La palestra si trova in Via Stoppani 4-A e vi si allenano persone comuni che vogliono mantenersi in forma praticando il pugilato, pugili dilettanti e professionisti.