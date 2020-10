BreBeMi, area di servizio chiusa 15 giorni: misure anti-Covid non rispettate

Lo scorso sabato 26 settembre, l'area di servizio Chef Express di Caravaggio, situata lungo l'autostrada BreBeMi (che collega Brescia a Milano), è stata chiusa dalle forze dell'ordine per mancato rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. A riportarlo è il quotidiano locale QuiBrescia, da cui si apprende che la chiusura avrà una durata di quindici giorni, fino al 10 ottobre.

"La segnalazione delle diverse irregolarità - scrive la testata - era già arrivata in prefettura lo scorso luglio, poi il lavoro di verifica ha portato ad accertare la situazione e ora a notificare la chiusura. All’interno dell’area di servizio, infatti, non c’era il gel per igienizzare le mani, i tavoli non venivano puliti secondo le disposizioni sanitarie, mancava la segnaletica in più lingue sulle regole da rispettare, servizi igienici non molto puliti e mancato distanziamento all’interno degli stessi bagni".

Inoltre, il personale non indossava i guanti. Oltre alla chiusura di quindici giorni, allo Chef Express è stata applicata una sanzione da 400 euro.

"Contro questa sanzione accessoria - si legge ancora su QuiBrescia - la società che gestisce l’area di servizio ha presentato un ricorso al giudice di pace".