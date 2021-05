Brebemi, la direttissima delle Olimpiadi (per la gioia degli australiani...)

Brebemi, direttissima delle Olimpiadi, per la gioia degli australiani. Ma a pagare sono i lombardi

La partita delle Olimpiadi invernali 2026 si gioca sul terreno dell’ospitalità di due regioni leader: Lombardia e Veneto. Va da sé che i collegamenti tra Milano e Cortina (oltre a Bormio) saranno la chiave del successo per portare turisti, sportivi e appassionati da tutto il mondo da una città all’altra. Cortina e Bormio le città dello sport bianco e Milano capitale dello shopping e degli affari. La direttissima per collegare le due città delle Olimpiadi Milano-Cortina è la Brebemi, l’A35, che fino ad ora – vuoi per le tariffe proibitive – non ha ottenuto grandi risultati di traffico.

Ma c’è dell’altro. L’autostrada, nata da un project financing, in realtà sostenuto da soldi pubblici, è stata venduta a metà dell’anno scorso (in piena pandemia) al fondo australiano Aleatica controllato da Ifm Global Infrastructure Fund. Una delle tante operazioni di shopping delle imprese italiane destinate a fare soldi. Peccato che Brebemi, per essere realizzata, ha incassato due maxi-prestiti: 820 milioni da Cassa Depositi e Prestiti (controllata dal ministero dell’Economia), e 700 milioni dalla Banca Europea degli Investimenti (con garanzie di Sace, gruppo Cassa Depositi e Prestiti). Non basta, dal cilindro della legge finanziaria (2014) sono saltati fuori 260 milioni (quindici tranche annuali da 20 milioni dal 2017 al 2031). Altri 60 li ha sganciati la Regione. In tutto fanno 320 milioni. “La Brebemi poi – scrivono Roberto Cuda, Damiano Di Simine e Andrea Di Stefano (Edizioni Ambiente, 2015) - è stata realizzata con costi economici assai superiori a quelli previsti inizialmente: 1,6 miliardi di euro circa (che diventano 2,4 se si considerano anche gli oneri finanziari), contro gli 0,7 assunti negli studi di fattibilità (diventati poi 1,2 nel 2005 a valle delle procedure di valutazione ed approvazione del progetto definitivo)”.

Insomma un pozzo senza fondo gradualmente passato nelle mani di Intesa San Paolo che, a sua volta, l’ha ceduta ad Aleatica. Insomma una quarantina di chilometri in più che vanno ad aggiungersi ai 1.350 controllati dal gruppo Ifm Global Infrastructure Fund in Australia, Sud America, Nord America, Europa. Per la gioia dei fondi pensione di mezzo mondo. In Lombardia – oltre alla direttissima per Cortina – restano i pedaggi salati, da pagare.