Brebemi, Sorte: "Autostrada di successo, i benefici superano i costi"

"Chi crede nella libertà, crede ed è a favore della realizzazione di grandi infrastrutture. Perchè costruire nuove opere significa dare ai cittadini la possibilità e la libertà di muoversi. E quando il pubblico non riesce a finanziare l’opera, è cosa buona e giusta che intervenga il privato. Come è stato per la Brebemi, che compie 10 anni. E’ tempo quindi di fare un primo bilancio sull’impatto di questa infrastruttura: successo o fallimento? In molti in questi giorni si affannano a dare un giudizio negativo. Strano, visto che chi l’ha pensata e l’ha realizzata si è dichiarato molto soddisfatto, e chi l’ha rilevata (pare siano stati diversi gli interessati) ha recentemente dichiarato di essere molto ottimista per il futuro". Inizia così la riflessione del coordinatore di Forza Italia Lombardia Alessandro Sorte, già Assessore Regionale alla Infrastrutture Regione Lombardia. Una replica sostanziale ad un articolo di Ferruccio de Bortoli pubblicato sul Corriere qualche giorno fa che sta circolando molto e che traccia un bilancio critico su progetti come Pedemontana Veneta, Pedemontana Lombardia e, per l'appunto, Brebemi, il cui decennale sarà celebrato il 18 settembre, alle 10, presso il Belvedere Jannacci – 31° piano grattacielo Pirelli di Regione Lombardia.

Il successo di Brebemi nelle parole di Alessandro Sorte

Sorte prosegue: "Per me, ne sono convinto, è un successo. E ora spiego il perchè. La Brebemi è un’autostrada lunga 62 km, costata circa 2 miliardi, e finanziata prevalentemente da capitale privato. Lo Stato ha stanziato 260 milioni di euro, la Regione Lombardia 60 milioni di euro che, con una delibera a mia firma - all’epoca ero assessore alle Infrastrutture - sono serviti a finanziare l’interconessione tra la Brebemi e l’A4. Contributi, quelli pubblici, che sono ampiamente stati ripagati in questi anni: tra tasse e imposte, alle casse dello Stato la Brebemi ha già fruttato quasi il doppio di quanto Stato e Regione hanno investito. Le perdite? Sì, ci sono state, come è normale nei primi anni per un project financing di questo tipo, ma sono state ripianate dai privati"

Sorte: "Buon compleanno Brebemi, i benefici superano di gran lunga i costi"

Il ragionamento di Sorte prosegue così: " Dati alla mano, i benefici per il territorio lombardo sono innegabili. I transiti settimanali sono passati dai 100.000 del 2014 ai 440.000 di oggi. Parliamo di 160.000.000 di transiti in 10 anni. Nel 2023 il traffico è aumentato del 13%, contro il 7% a livello nazionale. Nel 2014 il fatturato era di 11,7 milioni di euro, nel 2023 ha raggiunto 136 milioni di euro. Sono stati investiti circa 270 milioni per realizzare opere di compensazione nei comuni lombardi che si trovano lungo il tracciato dell’autostrada, sono stati pagati 300 milioni di euro di espropri, e sono decine le aziende che si sono insediate in quella porzione di territorio toccata dall’infrastruttura, creando ad oggi circa 13.500 nuovi posti di lavoro. La Brebemi è un autostrada di business, molto attrattiva per il trasporto internazionale, e infatti non è un caso che il traffico più importante e in aumento sia quello dei mezzi pesanti. Le tariffe sono alte? Si, però il traffico e’ in aumento. I benefici ci sono anche per chi non la utilizza, poiché ha un impatto positivo sulla viabilità delle autostrade e strade alternative. Allora, a fronte di questi numeri, e posto che sicuramente si tratta di un investimento a lungo periodo, e che quindi un giudizio definitivo potrà essere espresso solo tra dieci anni, ribadisco che sì, ne è valsa la pena. Sì, la Brebemi è un successo. Sì, i benefici superano di gran lunga i costi. E allora, buon compleanno Brebemi"