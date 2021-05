Brebemi, tecnologia e ricerca: un regalo agli australiani pagato dai lombardi

Brescia – Poteva essere il fiore all’occhiello del sistema autostradale lombardo, la Brebemi, grazie all’attività di ricerca e innovazione promosso negli scorsi anni, e invece si è trasformata in una gallina dalle uova d’oro per uno dei gruppi australiani più ricchi: Aleatica. Era stata presentata come un’autostrada tecnologica e infatti oggi l’azienda ha presentato in pompa magna il progetto “Arena del Futuro”, per la mobilità a zero emissioni delle persone e delle merci verso la carbon neutrality, realizzato in collaborazione con tante realtà, come Abb, Electreon, Fiamm Energy Technology, Iveco, Iveco Bus, Mapei, Pizzarotti, Politecnico di Milano, Prysmian, Stellantis, Tim, Università Roma Tre e Università di Parma. Il progetto lavorerà congiuntamente nei prossimi mesi per dimostrare l’efficacia e l’efficienza delle tecnologie relative all’alimentazione di automobili, autobus e veicoli commerciali elettrici mediante carica induttiva dinamica senza contatto. Una bella idea, nata dall’autostrada pagata dal contribuente italiano con 820 milioni della Cassa Depositi e Prestiti e altri 700 milioni della Banca Europea degli Investimenti. Col risultato che i progetti realizzati andranno a beneficio del sistema autostradale del fondo Aleatica e Ifm Global Infrastructure Fund, che controlla 1350 chilometri di autostrade nel mondo.