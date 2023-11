Brera in un bicchiere, ecco il cocktail dedicato allo storico quartiere

Il colore ocra gli conferisce l’elegante effetto vintage dal sapore un po’ retrò che riporta alla storicità della location. Nella smerigliatura del bicchiere riecheggiano i ciottoli del lastricato in pietra che su due rette parallele conducono al Bar Brera, dove da oggi nasce il cocktail Brera. In omaggio al quartiere artistico milanese, cuore bohémien della città, che riesce a fare rivivere incredibili atmosfere di ricordi antichi e custoditi nelle vicine Accademia di Belle Arti e nella Pinacoteca.

Bar Brera, icona nell’immaginario collettivo

La stessa sensazione che il Bar Brera ha voluto riprodurre nel cocktail destinato ad entrare nella storia, composto da soli ingredienti Branca così miscelati: 3 cl. di Stravecchio, 4 cl. di Antica Formula e 1 cl. Fernet con aggiunta di ginger beer. “Il Bar Brera affonda le sue radici alla fine dell'800, quando fu fondato come luogo di ritrovo e cultura nel cuore del vibrante quartiere di Brera a Milano - spiega Liborio Navarra, amministratore unico Bar Brera -, per questo più che una location è considerato un’icona nell’immaginario collettivo. Qua hanno scritto celebri personalità appartenenti al mondo della cultura italiana e internazionale, della musica, dell’arte, e ancora oggi è il punto di incontro di giornalisti e scrittori”.

Brera cocktail celebra l'arte, la cultura e la bellezza in tutte le forme

Il cocktail Brera nasce con l’obiettivo di offrire l’idea di far parte di un progetto di valorizzazione storica e culturale di un brand celebre nel mondo mutuando dalla mixology l’idea di un’esperienza totalizzante in cui trovare convivio, storia e arte. Per questo è stata firmata una Convenzione per l'Eccellenza e la Cultura tra il Bar Brera e l'Accademia di Belle Arti di Brera, che ha dato come primo risultato di questo connubio la nascita del cocktail disegnato da Manuel Ricciardi e Massimo Pugliese, due studenti dell’Accademia che hanno realizzato due opere artistiche profondamente diverse tra loro. Massimo ha creato un disegno a matite colorate con una tecnica classica, mentre Manuel ha realizzato un rendering digitale del drink, impiegando diversi software 3D e generando un frame HD da un'animazione computerizzata. La Convenzione stabilisce una serie di attività congiunte e si propone di promuovere una serie di iniziative sociali, culturali e promozionali, coinvolgendo attivamente il Bar Brera, l'Accademia stessa con i suoi insegnanti, studenti e l'incantevole quartiere. Questa partnership mira a celebrare l'arte, la cultura e la bellezza in tutte le forme.