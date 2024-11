Arte e cultura a Milano: al centro Brera un novembre nel segno del Surrealismo e di Picasso

Arte e cultura a Milano: al centro Brera un novembre nel sengno del Surrealismo e di Picasso

Milano si prepara a un novembre d’arte che celebra i grandi movimenti artistici del Novecento con tre importanti conferenze. Tra Surrealismo e il genio di Pablo Picasso, il Centro Brera e Palazzo Reale diventano i luoghi protagonisti di incontri che promettono di illuminare il ruolo rivoluzionario dell’arte nella storia e nella società.

Surrealismo: cento anni di visioni

In occasione del centenario del Manifesto Surrealista di André Breton, il Centro Brera di via Formentini, 10 ospita due conferenze che esploreranno l’impatto e l’eredità di questo movimento artistico e culturale.

Giovedì 21 novembre 2024 alle ore 17.00 al Centro Brera a professoressa Angela Sanna, storica dell’arte dell’Accademia di Brera, inaugura il ciclo con una conferenza dedicata al contesto in cui prese forma il Surrealismo, illustrando le principali opere e gli sviluppi del movimento. Introdotta dal professor Stefano Pizzi, la lezione sarà accompagnata da proiezioni di quadri e disegni, per un viaggio visivo attraverso il secolo scorso.

Giovedì 28 novembre 2024 alle ore 17.00 la seconda conferenza vede protagonista il professor Claudio Gambardella, esperto di design industriale. Gambardella analizzerà le influenze del Surrealismo sul design contemporaneo, evidenziando come la creatività visionaria del movimento abbia influenzato la nascita e lo sviluppo di nuovi linguaggi progettuali.

Guernica a Milano: Effetto Picasso

Lunedì 25 novembre 2024 alle ore 16.00 a Palazzo Reale, la storica dell’arte Anna Torterolo ci riporta al 1953, anno in cui Guernica di Picasso arrivò nella devastata Sala delle Cariatidi. La conferenza ricostruirà il contesto storico e culturale in cui l’opera venne accolta a Milano, città che stava lentamente rinascendo dalle macerie della guerra. Torterolo approfondirà il ruolo etico dell’artista in quegli anni, sottolineando il brivido di rinnovamento che percorse le vie della città grazie alla presenza di questa straordinaria opera.

Un mese di riflessione e ispirazione

Con questi tre appuntamenti, Milano celebra non solo l’arte come espressione estetica, ma come strumento di cambiamento sociale e politico. Dai sogni e dalle visioni del Surrealismo all’impatto politico e culturale di Guernica, novembre si presenta come un mese imperdibile per chi desidera immergersi nella storia e nei significati profondi dell’arte.

Per informazioni e prenotazioni:

Surrealismo e Picasso (Centro Brera): arteculturalaginestra@gmail.com

Guernica a Milano (Palazzo Reale): arteculturalaginestra@gmail.com