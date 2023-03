Brescia, 52enne muore mentre taglia albero

Un uomo di 52 anni è morto dopo esser stato colpito da un tronco mentre era intento a tagliare un albero in un luogo impervio nei pressi di via Cerreto a Bagolino, nel bresciano. Lo riferisce in una nota Areu, il cui personale è ntervenuto in soccorso dell'uomo alle 11:09 di oggi, potendone pero' solo constatare il decesso sul posto. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, ambulanza, soccorso alpino, vigili del fuoco, carabinieri e personale dell'Ats.