Brescia, affissi cartelloni contro l"'educazione gender"

Polemiche a Brescia dove sono apparsi alcuni cartelloni firmati Pro Vita & famiglia contro la presunta "educazione gender". "Basta confondere l'identità sessuale dei bambini nelle scuole", si legge nei manifesti. Il testo è accompagnato dalle immagini delle gambe di un bambino con un grembiule arcobaleno e che su un piede indossa un anfibio e sull'altro una scarpa con il tacco.

Brescia, sotto attacco anche la possibilità della “carriera alias”

I cartelloni stanno generando non poche polemiche politiche con i movimenti arcobaleno pronti a chiederne la rimozione. Sotto attacco, come riporta Il Giorno, è anche la possibilità, prevista già in alcuni istituti italiani, di garantire la possibilità della “carriera alias” agli studenti che ne fanno richiesta. Le associazioni arcobaleno chiedono lo stop immediato delle affissioni.