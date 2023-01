Brescia: agli Spedali Civili polo neuropsichiatria infanzia e adolecenza

Agli Spedali Civili di Brescia la presentazione di due nuovi e importanti progetti finanziati da Regione Lombardia: il primo dedicato alla Neuropsichiatria infantile e in fase di realizzazione, l'altro alla Radioterapia e già diventato realtà.Alla presenza del presidente della Regione Lombardia e dell'assessore al Welfare, si è svolto un incontro tecnico per illustrare il progetto del nuovo 'Polo Territoriale di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza' dell'Asst ‘Spedali Civili’, che accoglierà, nella struttura di via Nikolajewka, tutte le attività di neuropsichiatria non prettamente ospedaliere.

Un ponte tra ospedale e territorio, la realizzazione della medicina di prossimità

Il Nuovo Polo, secondo quanto riferito dalla Asst ‘Spedali Civili’, vuole rappresentare un ponte tra ospedale e territorio, la realizzazione di quella medicina di prossimità, individualizzata e di qualità, che sperimenta percorsi di assoluta innovazione per le possibilità di diagnosi, di trattamenti riabilitativi personalizzati integrati nel progetto di vita.