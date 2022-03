Brescia, bimbo di quattro anni muore soffocato da un pezzo di wurstel

Dramma a Edolo, nel Bresciano: un bambino di quattro anni è deceduto lunedì 28 febbraio inghiottendo un wurstel che ha ostruito le vie respiratorie a casa davanti al padre. Un terribile incidente per il quale il padre non ha colpe, come già accertato dai carabinieri dopo la segnalazione del Pronto soccorso. Il piccolo è stato portato all'ospedale di Sondalo dopo che i soccorritori hanno tentato di rianimarlo sul posto.

Bimbo morto a Edolo, il sindaco: "Stiamo vivendo ore drammatiche"

«Una situazione impensabile e drammatica» è il primo commento del sindaco di Edolo Luca Masneri riportato dal Giornale di Brescia. «Tutta la comunità si stringe attorno a questa famiglia perfettamente integrata. Il piccolo in questo momento è figlio di tutti noi. Siamo senza parole». «Siamo a completa disposizione del padre e della madre che - conclude Masneri - stanno vivendo ore drammatiche».