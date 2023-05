Brescia, Blanco apre una pasticceria: ha il nome di una sua hit

Da cantante a imprenditore, Blanco non smette mai di sorprendere. Dopo il gesto del calcio delle rose a Sanremo, la collaborazione a sorpresa con Mina, il cantautore milanese ha aperto una pasticceria a Brescia. E l'ha chiamata L'Isola delle Rose, come il brano portato sul palco dell'Ariston tra non poche polemiche per l'esibizione culminata con atti di vandalismo verso i fiori.

"L'Isola delle Rose", inaugurata lo scorso 6 maggio in viale Italia, è gestita dal cantante assieme ad alcuni amici soci

La pasticceria, inaugurata lo scorso 6 maggio in viale Italia, è gestita da Blanco assieme ad alcuni amici soci. Il cantante, quindi, non si è presentato all'inaugurazione solo come testimonial. Ecco la descrizione che si legge sul sito del locale: "La nostra produzione di dolce e salato tradizionale, associata anche ad una proposta di prodotti senza glutine, senza lattosio e chetogenici, nasce dalla volontà di offrire a tutti un’esperienza gustativa di qualità, senza compromessi e/o rinunce ai gusti, che si pensa di dover perdere quando si tratta di prodotti senza glutine".