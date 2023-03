Brescia, confessa al suo psichiatra di avere una bomba nella borsa

È stata messa in sicurezza la bomba rudimentale, ma potenzialmente pericolosa che un paziente psichiatrico a Orzinuovi nel Bresciano, ha detto alla sua psichiatra di avere in borsa. "Voglio far esplodere il campo da calcio dove da bambino non mi facevano giocare" avrebbe detto l'uomo. L'ordigno, composto da polvere di petardi e "ben confezionato" è stato fatto brillare dagli artificieri, come riporta Ansa.