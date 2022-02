Brescia, fratelli minorenni accoltellano la sorella e fuggono

Hanno accoltellato la sorella, poi hanno prelevato 200 euro dal portafoglio del padre e si sono allontanati. Una vicenda che ha scosso il Comune di Polaveno e tutto il Bresciano. Protagonisti nella notte tra venerdì e sabato due fratelli minorenni, che sono poi stati arrestati già il giorno successivo con l'accusa di tentato omicidio aggravato dal vincolo familiare e dai futili motivi. Oggi previsto il loro interrogatorio.

Polavene, i fendenti contro la sorella usando coltello e ascia

Come ha ricostruito il Giornale di Brescia, i due fratelli prima hanno colpito la sorella nel sonno e nel buio della stanza da letto con fendenti, usando un coltello e ascia. Poi sono scappati rubando i soldi del padre, per essere fermati alle 7 del mattino dai carabinieri presso Ponte Zanano.

Brescia, accoltellano la sorella: due operazioni per salvare la giovane. Movente ancora da chiarire

La sorella, 22 anni, non è fortunatamente in pericolo di vita ma si sono resi necessari due interventi chirurgici in poche ore, uno al braccio ed uno alla giugulare. La giovane non è ancora stata ascoltata dagli inquirenti. E' quindi ancora da chiarire il perchè dell'efferata aggressione che avrebbe potuto costare la vita alla giovane. Anche uno dei due fratelli si è ferito lievamente alla mano e per questo è in ospedale a sua volta.