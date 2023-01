Brescia, il caso dei neonati abbandonati. Circa dieci all'anno nella provincia

Il caso del bambino dato alla luce e poi abbandonato a Milano da una clochard non è isolato. Bresciaoggi.it ha ricavato alcune statistiche relative al territorio. Per il Bresciano si può dedurre una stima dei neonati lasciati in ospedale: tra otto e dieci all’anno su tutta la provincia, considerando l’attuale media di 8500-9000 parti all’anno.

L’ostetrica: “ Il fenomeno esiste anche da noi ma è limitato”

“Il fenomeno esiste anche da noi ma è limitato – conferma la presidentessa dell’ordine delle ostetriche Antonella Novaglio che è attiva sull’ospedale di Gavardo – da noi su circa 500 parti all’anno ne abbiamo uno o due”.

Poliambulanza: “Raramente ma succede”

In Poliambulanza più o meno lo stesso, come conferma il dottor Giuseppe Paterlini, medico in neonatologia: “Succede, raramente ma succede – spiega –. La madre ha due opzioni: voler restare segreta, quindi nemmeno noi teniamo i dati, o riconoscere il figlio e quindi noi sappiamo i dati della madre (o dei genitori) ma abbandonarlo: questo caso avviene di solito quando i bambini sono malati, più che per ragioni economiche”.

Stesso trend all’Ospedale Civile: nel triennio 6 adozioni di bambini abbandonati, quindi una media di 2 annue.