Brescia, l'incendio sul Monte Maddalena si avvicina alle case

Il Monte Maddalena a Brescia sta bruciando dal pomeriggio di lunedì 17 gennaio. Le fiamme sono visibili a chilometri di distanza e a peggiorare la situazione è stato il forte vento che ha soffiato per tutta la giornata di ieri alimentando ulteriori focolai. Il fronte del rogo è concentrato sul fianco della montagna sopra viale Bornata, località difficilmente raggiungibile dai mezzi dei vigili del fuoco. In loro ausilio anche un elicottero.

Le fiamme a poche centinaia di metri dalle abitazioni

Già da ieri numerosissime le chiamate dei cittadini delle zone limitrofe: le prime abitazioni sono in linea d'aria a pochissime centinaia di metri dalle fiamme. Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha fatto il punto: “Le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato in Maddalena sono in corso con il supporto di un elicottero che è stato autorizzato al pescaggio acqua al parco delle Cave su richiesta della protezione civile Provincia di Brescia. Sul posto i Vigili del Fuoco di Brescia che coordinano, la protezione civile della Provincia e alcune squadre specializzate nell’antincendio boschivo del Gruppo Valcarobbio e di Nave. Grazie a tutti coloro che stanno collaborando per arginare e spegnere il fuoco”.