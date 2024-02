Brescia, ispezione Gdf: 696mila prodotti sequestrati

Nell'ambito dell'attività di contrasto alla criminalità economico-finanziaria, il comando provinciale della guardia di finanza di Brescia - secono quanto riporta Adnkronos - ha effettuato una capillare attività di controllo volta a tutelare il mercato dalla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza imposti dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale. In tale contesto, sono state ispezionate 8 attività commerciali gestite da cittadini cinesi ubicate su tutto il territorio provinciale.

Brescia, ispezione Gdf: 696mila prodotti tra giocattoli e bigiotteria

L'attività svolta ha consentito di sottoporre a sequestro 696mila articoli, tra i quali, in particolare, oggettistica legata al carnevale, articoli di bigiotteria, capi di abbigliamento e giocattoli posti in vendita privi di indicazioni in lingua italiana necessarie e obbligatorie. Complessivamente sono state comminate sanzioni tra 19.500 e 290.000 euro.