Brescia, lite per conflitto in Ucraina finisce a coltellate: 2 feriti

Lite per guerra in Ucraina: due feriti a Brescia

Una lite sul conflitto tra Russia e Ucraina è finita a coltellate. È successo ieri pomeriggio a Brescia, in via Lamarmora, nel parcheggio di un supermercato. La Radiomobile dei carabinieri di Brescia è intervenuta dopo che poco prima due moldavi, di 53 e 42 anni, erano stati feriti con un coltello uno al collo e l'altro al fianco e alla guancia, da un ucraino, che dopo il gesto si è dato subito alla fuga.

I feriti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso della fondazione Poliambulanza e degli ospedali Civili di Brescia. Sono in corso le indagini dei carabinieri per identificare l'aggressore.