Brescia, molestata in un parco acquatico: la denuncia di una diciannovenne

Una ragazza di 19 anni ha denunciato ai Carabinieri di Brescia una presunta violenza sessuale subita lo scorso 9 agosto. Come riporta Il Giorno, la ragazza si stava divertendo in un parco acquatico per una festa di compleanno.

Tre uomini ben vestiti l’avrebbero bloccata a tradimento prendendola alle spalle, spogliata e poi toccata

A un certo punto, lascia gli amici per andare in bagno. E sul percorso incrocia tre uomini ben vestiti, che l’avrebbero bloccata a tradimento prendendola alle spalle, spogliata e poi toccata ripetutamente nelle parti intime.

Il terzo complice faceva da ‘palo’, tenendosi in una posizione più defilata

Uno - riporta il quotidiano- l’avrebbe tenuta ferma con l’altro abusava di lei a piacimento, mentre il terzo complice faceva da ‘palo’, tenendosi in una posizione più defilata ma in ogni caso non opponendosi alla violenza. Poco dopo, la ragazza si è rifugiata in bagno mentre i presunti aggressori si davano alla fuga.

La Procura ha fatto scattare le indagini, affidate ai carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda.