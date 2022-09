Brescia, operaio 31enne morto schiacciato da una piastra

Nuovo infortunio sul lavoro fatale in Lombardia: un operaio di 31 anni ha e' morto stamattina mentre si trovava al lavoro presso l'azienda Eural Gnutti di Pontevico, nel Bresciano. Secondo quanto riporta Areu in una nota, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una piastra di fusione, dal peso di diversi quintali, che si e' staccata dal soffitto. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, per il 31enne non c'e' stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale di Ats.