Brescia, operaio 44enne muore schiacciato da un macchinario

Un operaio di 44 anni è morto schiacciato da un macchinario che movimenta bancali. E' accaduto prima delle 7 di oggi, lunedì 17 febbraio, a Ono San Pietro, in Provincia di Brescia, in via Ronchi 26c, nella ditta Comin Parfum, che produce di cosmetici. Sul posto i soccorsi di Areu 118, insieme con i vigili del fuoco e i carabinieri di Breno.