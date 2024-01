Brescia: operaio 51enne muore travolto da treno a Chiari

Un operaio di 51 anni è morto poco dopo la mezzanotte travolto da un treno alla stazione di Chiari, nel Bresciano. L'uomo stava lavorando all'interno di un cantiere in stazione per una ditta esterna ed è stato investito da un treno che probabilmente la vittima non ha visto arrivare per la nebbia fitta. La dinamica di come sia stato travolto dal treno è in fase di accertamento.

Brescia: Salvini, sicurezza cantieri priorità, attendo dettagli incidente

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini esprime vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell’operaio travolto e ucciso da un treno alla stazione di Chiari, a Brescia, e attende di avere tutti i dettagli e le spiegazioni affinché venga fatta piena luce sull’episodio. Salvini ribadisce che "la sicurezza nei cantieri è e sarà sempre una priorità". Lo fa sapere il Mit.