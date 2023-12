Brescia: provoca un incidente mortale, era ubriaco al volante

È risultato positivo all'alcoltest con valore più del doppio del consentito l'automobilista che ieri a Malonno nel Bresciano ha provocato un incidente in cui è morta una donna di 46 anni, Ilaria Ziliani. L'uomo ha investito con il suo Suv la piccola vettura sulla quale viaggiava la donna. Ora è accusato di omicidio stradale aggravato ed è ricoverato in ospedale.