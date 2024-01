Brescia, rimozione di una bomba: circolazione dei treni sospesa il 14 gennaio

La rimozione di un ordigno bellico a Brescia comportera' uno stop della circolazione ferroviaria domenica 14 gennaio. Dalle ore 9 alle ore 12 circa di quel giorno, su ordinanza della Prefettura di Brescia, sono state programmate le operazioni di rimozione di un ordigno bellico risalente alla II Guerra Mondiale ritrovato nei pressi della sede ferroviaria, nel Comune di Brescia. Durante le attivita' di rimozione sara' necessario sospendere la circolazione ferroviaria nella tratta Bivio Casirate - Brescia della linea AV/AC Milano-Venezia e nella tratta Ospitaletto - Brescia della linea convenzionale; pertanto, sara' modificato il programma di circolazione di alcuni treni a lunga percorrenza e regionali.

La rimodulazione del traffico ferroviario

In particolare, subiranno deviazioni e limitazioni di percorso: i treni a lunga percorrenza, che saranno deviati via Milano-Bologna; i treni regionali di Trenord Milano-Brescia-Verona provenienti da Milano, che saranno limitati e avranno origine a Rovato, e quelli provenienti da Verona, che saranno limitati e avranno origine a Brescia (soppressi nella tratta Rovato-Brescia); i treni regionali di Trenord Milano - Treviglio-Brescia e Bergamo - Brescia, che saranno limitati e avranno origine a Ospitaletto. L'orario indicato per il termine delle attivita' e' legato all'effettivo completamento dell'intervento degli artificieri.