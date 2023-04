Brescia, ruba vestiti per bambini per 400 euro nascondendoli nel passeggino

Furto di vestitini per bambini in due negozi di Roncadelle, nel Bresciano. L'autrice del doppio colpo è una ragazza senegalese di 28 anni. La donna aveva apparentemente fatto acquisti per poche decine di euro, ma aveva occultato merce per un valore complessivo di 400 euro. Parte degli abitini erano nascosti nel passeggino di uno dei figli, come riferisce Brescia Oggi. E' stata colta sul fatto da una delle guardie di sicurezza che ha contattato la Polizia locale. L'arresto non è stato convalidato, la 28enne è stata denunciata per furto aggravato.