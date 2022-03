Brescia, trovato corpo fatto a pezzi in alcuni sacchi neri di plastica

Un cadavere fatto a pezzi e nascosto in alcuni sacchi neri di plastica e' stato trovato domenica sera in localita' Paline nel comune di Borno (Brescia). Al momento non e' stato possibile per l'avanzato stato di decomposizione del corpo risalire ne' al sesso ne' alla causa della morte. Le indagini sono condotte dal nucleo investigativo dei Carabinieri, coordinati dalla procura di Brescia.

