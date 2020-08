Briatore, la prostatite diventa trend topic. Lapo: serve cura di umanità

Briatore, la prostatite diventa trend topic. Lapo: serve una cura di umanità



Briatore è ricoverato per Covid al San Raffaele di Milano, anche se è confermato che si era rivolto all'ospedale milanese per una prostatite. I social non si sono fatti scappare l'occasione di ironizzare e così ieri il nome Briatore e la patologia "prostatite" sono diventati trend topic su Twitter (e non solo), alimentando la creazione di svanriati meme.



La conferma ufficiale è giunta ieri, nella tarda mattinata, direttamente dalla direzione del San Raffaele di Milano. Flavio Briatore positivo al coronavirus. Cosi', dopo 24 ore di indiscrezioni, ogni dubbio sul contagio dell'imprenditore viene fugato, anche se dall'ospedale chiariscono: "Flavio Briatore si e' rivolto all'ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che e' stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del Coronavirus SARS-Cov-2. Il tampone e' risultato positivo e di conseguenza al signor Briatore e' stato applicato il protocollo standard che prevede l'isolamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale". L'altra patologia sarebbe la prostatite. Gia' nella serata di ieri la sua amica Daniela Santanche', in diretta su La7 aveva chiarito le ragioni del ricovero smentendo il coronavirus e parlando invece di un'infiammazione alla prostata. Oltre a definire i contorni di un giallo che nelle ultime 24 ore ha appassionato i social, il San Raffaele e' dovuto intervenire su una polemica tutta interna alla struttura, e alimentata dai rappresentanti dei lavoratori del nosocomio, per via del ricovero del patron del Billionaire nel reparto solventi anziche' in quello Covid. L'ospedale ha fatto sapere che le modalita' seguite rispondono "a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio".



Ma un altro giallo si e' pero' aggiunto ieri, sempre in mattinata: quello relativo al selfie scomparso. Attorno alle 12 l'imprenditore sul suo profilo Instagram ha pubblicato tra le storie una sua foto sorridente con la mascherina poggiata al lato del collo. Foto rimossa poco dopo ma tanto e' bastato per fare il giro del web. Intanto il ricovero non solo ha scatenato i social, imponendo il nome Briatore e la patologia "prostatite" tra i trend topic su Twitter, ma ha provocato anche un accesissimo dibattito che ha finito per invadere il terreno della politica.

BRIATORE: LAPO ELKANN, 'AI SUOI HATER CURA RICOSTITUENTE DI UMANITA', SERVE RISPETTO'



"Ogni essere umano soprattutto nei momenti in cui soffre merita Massimo Rispetto. Sempre, senza se e ma. Anche con Briatore gli hater stanno dimostrando cosa significa essere beceri. Auguro a Flavio e al suo staff pronta guarigione e agli hater una cura ricostituente di umanità". Lo scrive su twitter Lapo Elkann mentre l'imprenditore si trova in ospedale, al San Raffaele di Milano, per risolvere un problema di salute, olytre al Covid che gli è stato riscontrato a seguito del ricovero.



Andrea Della Valle, sono negativo al Covid



Andrea Della Valle, l'imprenditore fratello di Diego, in vacanza in Sardegna ha partecipato alla partita con l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic e Flavio Briatore, e' negativo al Covid. "Pur non avendo nessun sintomo, per una questione di responsabilita' e di prudenza nei confronti degli altri, ho preferito sottopormi al tampone per il Covid-19 e sono risultato negativo. Con l'occasione - scrive in una nota -, agli amici e a tutti coloro che hanno contratto il virus auguro una pronta guarigione".









Coronavirus: Sassari, 2 i ricoverati in terapia intensiva



Sale a due il numero dei ricoverati in terapia intensiva Un altro paziente e' stato ricoverato nel primo pomeriggio in terapia intensiva alle Cliniche di Malattie Infettive dell'AOU di Sassari. Si tratta del secondo degente del reparto dalla ripresa dei contagi di questi ultimi giorni. Ieri il primo paziente ad essere intubato e' stato il 59enne barman del Billionaire. Questa mattina altri due ricoveri, uno di questi il 56enne finito in terapia intensiva. Secondo quanto si apprende l'uomo proviene dalla Gallura. Per ora non si sa se il contagio sia riconducibile ai recenti focolai esplosi nei locali della movida della Costa Smeralda.







Il sindaco di Arzachena a Briatore: "Ordinanza tutela gli anziani come lei"



