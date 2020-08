Briatore: "Sto bene, ho una prostatite. Covid? Aspetto l'esito del tampone"

Mentre da ieri la stampa ha dato la notizia del ricorvero di Flavio Briatore al San Raffaele di Milano perché positivo al Coronavirus, oggi l'imprenditore sorprende tutti dichiarando a Candida Morvillo, sul Corriere della Sera: "Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato". Alla domanda "Quindi non è ricoverato per Covid-19?" ha risposto: " Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo". "Può darsi che lo sia - spiega poi Briatore. A proposto delle sue condizioni e dei sintomi spiega di avere "Un'infiammazione alla prostata e quasi nient'altro. Ma mi sento bene, molto".

Già ieri sera a In Onda su La7, Daniela Santanchè, amica di Briatore aveva detto che l'imprenditore era in ospedale per una prostatite e che non si avevano ancora i risultati del tampone: "Sento dare notizie sulla salute di Flavio Briatore... Ho parlato con lui più volte oggi e anche ieri. Sono stata autorizzata da Flavio, uno dei miei migliori amici: Flavio è stato ricoverato per una recidiva di prostatite. Si trovava a Montecarlo, ha chiamato il professor Zangrillo. Positivo al coronavirus? Chi lo dice? In questo preciso momento posso affermare che è stato ricoverato per infezione alla prostata recidiva, l'ha avuta 3 mesi e 6 mesi fa. Io ad oggi non nessuna evidenza sull'esito del tampone e sono una delle sue migliori amiche", queste le parole della senatrice di FDI.