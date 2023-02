Brucia prefabbricato su camion, code su statale Pavia-Milano

L'incendio di un prefabbricato, trasportato su un camion, ha mandato in tilt il traffico questa mattina lungo statale dei Giovi tra Pavia e Milano causando lunghe code. Il tratto interessato è stato quello compreso tra il comune milanese di Casarile e quello pavese di Certosa.

La circolazione è tornata regolare solo attorno alle 13

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Durante la chiusura della strada, tra le 10 e le 12.30, il traffico è stato deviato lungo la vicina autostrada A7 Milano-Genova. La circolazione è tornata regolare solo attorno alle 13. Restano ancora stabilire le cause del rogo che non ha provocato feriti.