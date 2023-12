Bruciato il presepe all'interno di una chiesa nel Milanese

Un uomo, di origine marocchina di circa 30 anni ha dato fuoco oggi al presepe esposto nella Chiesa di piazza Indipendenza a Villastanza di Parabiago, comune del Milanese. L'episodio e' accaduto intorno alle 14. L'uomo per motivi ancora da chiarire, si e' introdotto nella chiesa e avrebbe dato alle fiamme il presepe posto di fianco all'altare. Il fuoco, si e' velocemente propagato alle panche in legno e si e' alzato molto fumo, visibile anche dall'esterno. Da qui la richiesta tempestiva di soccorso ai vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. L'uomo, identificato e fermato, e' stato portato in caserma dei carabinieri per l'interrogatorio.

Scurati (Lega): "Episodio gravissimo"

Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega di Milano e Provincia, ha commentato l'episodio definendolo "un fatto gravissimo". "Un gesto di una volenza inaudita che avrebbe potuto portare a conseguenze peggiori, visto che il fumo ha invaso l'intero edificio a pochi giorni dalle celebrazioni del Santo Natale. Sarebbe questa l'integrazione di cui tanto parla la sinistra? Giu' le mani dai nostri simboli cristiani, dalla nostra storia e dai nostri valori. L'integrazione passa attraverso il rispetto delle nostre trazioni e della nostra cultura. Mi auguro solo che la Chiesa di Santa Maria Elisabetta di Villastanza non registri ulteriori danni e che questo delinquente possa essere punito. Esprimo - conclude Scurati - totale vicinanza all'intera comunita'".