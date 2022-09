Bruno dei Fichi d'India, il ricordo di Fontana: "Spettacoli memorabili"

"Rimarrà per sempre la rappresentazione della spensieratezza e dell'allegria". Così, su Facebook, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricorda il comico Bruno Arena dopo aver appreso la notizia della sua scomparsa. Esprimendo le condoglianze alla famiglia e ai suoi cari, il governatore ricorda come Bruno Arena, con i 'Fichi d'India' sia stato "protagonista di gag e spettacoli memorabili, che hanno fatto divertire numerose generazioni". "Era nato a Milano, grande interista, ha sempre avuto la Lombardia come punto di riferimento della sua vita. Non dimenticheremo mai la sua ironia, la sua simpatia e il suo mitico 'Amici Ahrarara!'" conclude Fontana.