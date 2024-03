Buche e multe, Milano in tribunale: 6mila le cause contro il Comune

Le problematiche legate alle buche nelle strade che causano infortuni ai cittadini e il nubifragio dell'estate scorsa che ha arrecato danni ai residenti milanesi sono solo alcune delle sfide affrontate dalla città. Come riporta il Giorno, durante una recente commissione consiliare è emerso un quadro completo dell'attività dell'Avvocatura del Comune, che si è trovata ad affrontare una serie di questioni sia vecchie che nuove. Tra le attività consolidate e quelle emergenti, si contano 40 cause in cui non è stato possibile raggiungere un accordo tra i danneggiati e l'ufficio Assicurazione e Risarcimento Danni di Palazzo Marino, trasformando tali controversie in veri e propri procedimenti giudiziari. Questo dato è emerso durante la presentazione del Report annuale sull'attività dei legali comunali. Le nuove cause trattate nel biennio 2022-2023 comprendono ricorsi contro le multe del Codice della strada, le giurisdizioni penali, questioni legate a pratiche edilizie ed espropri, nonché ricorsi contro le tasse comunali ritenute illegittime.

Macrodati e tendenze delle cause comunali in corso

Come riporta il Giorno, durante una recente commissione consiliare Antonello Mandarano, direttore della direzione Avvocatura del Comune, ha presentato i dati aggiornati relativi alle cause in corso che coinvolgono l'amministrazione. Al 31 dicembre, sono 6.086 le cause attive, di cui 5.558 di natura civile, penale, amministrativa, e 528 relative a procedure fallimentari. Tra queste, il 51% riguarda questioni di natura civile, con un totale di 3.097 cause, seguite dalle cause amministrative che costituiscono il 32% con 1.703 cause, e quelle penali che ammontano a 982. È interessante notare che nel corso del 2023 sono state aperte 921 nuove cause, in diminuzione rispetto alle 1037 del 2022. "Si osserva un trend in diminuzione delle cause in tutti i settori" precisa Marandano. Tra le nuove cause del 2023, il 72,96% sono passive, ossia il Comune è il soggetto danneggiato, mentre il 27,03% sono attive, ovvero intentate dall'amministrazione. Per quanto riguarda le sentenze emesse, la percentuale delle favorevoli premia il Comune.

Attenzione: nel 69% dei casi vince il Comune

Nel corso del 2023, sono state emesse 701 sentenze relative a controversie legali coinvolgenti l'amministrazione comunale, e i risultati riflettono un notevole successo per il Comune, con il 69% delle sentenze favorevoli alla sua causa. Il 27% delle decisioni è risultato sfavorevole, mentre il 4% è stato parzialmente favorevole. Tra le sentenze più significative a favore del Comune, il direttore Antonello Mandarano ha menzionato un caso recente riguardante l'obbligo per i mezzi pesanti di dotarsi di sensori per l'angolo cieco durante la circolazione in città, sottolineando l'importanza di questa misura per la sicurezza stradale. Inoltre, domani si attende una sentenza altrettanto rilevante da parte del Tar riguardo al vincolo sul secondo anello dello stadio di San Siro. Il Comune ha impugnato il parere preliminare della Soprintendenza in merito a questa questione. "L'udienza è stata fissata per la pronuncia della sentenza", ha concluso l'avvocato.