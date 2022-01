Bufera Giornalisti lombardi: "Covid usato come scusa per non votare"

"In Lombardia si usa la scusa della pandemia per rimandare all'infinito bilancio ed elezioni": è ancora alta tensione all'interno dell'associazione lombarda dei giornalisti, con il gruppo "Senza bavaglio" che torna all'attacco del presidente Paolo Perucchini con una dura nota firmata da Marinella Rossi. Tutto nasce dalla comunicazione con cui il direttivo dell'associazione ha annunciato la sospensione dell'assemblea dei soci in programma il 17 gennaio, riconvocata il 28 febbraio. Resterebbero così in sospeso per altri quaranta giorni temi e questioni sollevati già da luglio dal gruppo "Senza bavaglio", in primis il rinnovo delle cariche, che sono poi scadute nell'autunno del 2021. Ma devono essere valutati anche il bilancio consuntivo 2021 ed il preventivo 2022.

Il rinvio motivato dall'emergenza Covid

Alla base della scelta del rinvio, approvato a maggioranza (con 5 contrari e 2 astenuti), le "perduranti difficili situazioni sanitarie legate alla pandemia Covid e ai lavori della commissione “Assemblea digitale” che, in queste settimane, non è riuscita a individuare le condizioni ottimali per poter svolgere i lavori assembleari in forma digitale".

Senza Bavaglio: "Informazioni manipolate ed inesatte"

Motivazioni che non hanno per niente convinto "Senza Bavaglio": "Non è la prima volta che la maggioranza dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti, così ben rappresentata dal presidente Perucchini (ormai scaduto), comunica ai suoi soci informazioni manipolate e inesatte. Non è la prima volta che se la canta (male) e se la suona (peggio). L’unica novità sta nel fatto che da ora, anno 2022, cercheremo di farlo notare ogni volta - spiega Marinella Rossi - E purtroppo potrebbe succedere spesso. Perché la comunicazione, per i giornalisti, è importante. Le parole sono importanti. E un’associazione di giornalisti non può tollerare mala informazione univoca, autoreferenziale, da regime.

"La bozza di regolamento per l'assemblea digitale era pronta"

La nota di "Senza Bavaglio" prosegue: "È falsa l’affermazione per cui la commissione, composta da tutti gli esponenti delle varie correnti, e delegata a individuare un sistema per approntare un’assemblea digitale" non sarebbe riuscita a individuare le condizioni ottimali per poter svolgere i lavori assembleari in forma digitale. "La bozza, elaborata in modo unanime, c’era, e avrebbe dovuto essere discussa, integrata, semmai corretta all’interno del consiglio direttivo. Ma non è stato possibile perché il presidente Perucchini (scaduto) ha ingenerosamente liquidato in modo sprezzante quel lavoro di commissione con il termine: “due paginette“. Indegne persino di essere discusse e rielaborate? Nel dispiacere comprensibile, immaginiamo, degli stessi membri della maggioranza, che ci avevano proficuamente lavorato persino durante la pausa natalizia"

Si conclude la nota: "Mentre il parlamento europeo si riunisce e vota online, i giornalisti riuniti no; non lo possono fare"