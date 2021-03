Buffagni (M5S): "Sala-Verdi? Lieti che segua la nostra strada..."

Il parlamentare lombardo dei Cinque Stelle Stefano Buffagni commenta l'adesione del sindaco di Milano Giuseppe Sala ai Verdi europei: "Siamo lieti che anche Sala segua la strada tracciata dal Movimento 5 Stelle e Beppe Grillo sullo sviluppo sostenibile. La speranza è che non sia la solita adesione ad un manifesto verde di facciata, ma sia un vero e proprio cambio di paradigma rispetto alle politiche intraprese dal Sindaco di Milano fino ad oggi".

Il pentastellato su facebook prosegue: " Abbiamo assistito negli anni a troppe “folgorazioni” Green di facciata sulla via di Damasco. Prima di giudicare attendiamo i fatti, perché noi siamo abituati a parlare con i fatti e non con gli slogan. Il verde sostituito dal cemento nell’area Mind è l’esempio lampante di un modello di sviluppo da cambiare. Abbiamo messo in moto una misura rivoluzionaria come il Superbonus 110% che armonizza la transizione ecologica, con l’etica, la sostenibilità ambientale e la crescita economica e la valorizzazione delle imprese dei nostri territori. Abbiamo reso strutturali i fondi per i nostri comuni, per sostenerli in opere di sicurezza e di riqualificazione energetica.Abbiamo accelerato in modo poderoso la realizzazione delle infrastrutture digitali che saranno colonna portante per lo smartworking e le nostre scuole. L’attività imprenditoriale è conciliabile con la sostenibilità ambientale come quelle nel settore edilizio che sta crescendo grazie alla riqualificazione degli edifici. Un’opportunità resa possibile grazie al Superbonus 110%, che abbiamo difeso e prorogato attraverso l’azione di governo"

Buffagni conclude: "Purtroppo nel curriculum di Sala non troviamo ad oggi nulla di verde, ma solo linee preferenziali agli amici del cemento come sul Parco di Piazza d’Armi. Sarà una conversione di facciata? Lo vedremo. Il Movimento 5 stelle crede fortemente nella transizione ecologica, per noi non è un titoletto per avere articoli di giornale, ma è un fatto epocale che porta investimenti, benessere, salute e innovazione. Chi vuole lavorare con noi sui temi concreti per la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile troverà la porta aperta nell’interesse dei cittadini".