Buoni spesa: Milano, 5mila domande accolte per 15mila persone



Sono 5.404 le domande per ricevere i buoni spesa destinati a coloro che sono in difficolta' a causa dell'emergenza Covid che il Comune di Milano ha accolto e che finanziera', per un totale di oltre 15 mila persone. Si tratta della seconda tornata di aiuti, con un bando che si e' chiuso a luglio e a cui sono arrivate oltre 10 mila domande (10.600), di queste molte non sono state ammesse e per alcune sono in corso accertamenti. Nella prima fase sono stati assegnati oltre 15.800 buoni. L'ammontare delle risorse, inizialmente pari a 5,848 milioni del Fondo statale per gli aiuti alimentari, e' stato implementato con risorse del Comune provenienti per la maggior parte dal Fondo di Mutuo Soccorso, che hanno portato la cifra a disposizione a oltre 8,048 milioni di euro. Questo ha permesso lo scorrimento della graduatoria, e quindi il finanziamento di tutte le domande ritenute ammissibili in fase di verifica dei requisiti, e la riapertura dei termini del bando stesso, per il quale sono disponibili 1,9 milioni circa. "Nonostante le difficolta' del bilancio comunale - ha dichiara tol'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - abbiamo scelto di dare un aiuto alle famiglie rinnovando il bando per l'assegnazione dei buoni spesa". Per poter aiutare quante piu' persone possibile, l'importo dei buoni e' stato parzialmente ridotto rispetto ad aprile, e sara' pari a 250 euro per le famiglie fino a 3 componenti e a 500 euro per quelle piu' numerose.