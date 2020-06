Bus dirottato, i periti: "Sy non è affetto da infermità mentale"

Non è affetto da "vizio di mente per infermità" Osseynou Sy, il 47enne di origini senegalesi che nel marzo 2019 ha sequestrato, dirottato e incendiato un bus con a bordo 50 ragazzini, due insegnanti e una bidella di Crema. Lo scrivono gli psichiatri Renato Ariatti e Franco Martelli nella perizia che era stata richiesta dalla Corte d'Assise di Milano per accertare la sua "capacita' di intendere e di volere al momento del fatto" e che e' stata da poco depositata. Secondo i periti, Sy non e' affetto "da alcun disturbo psichiatrico inquadrabile in una diagnosi codificata" e "non e' stato possibile derivare l'esistenza, all'epoca dei fatti, di uno scompenso di natura psicopatologica avente correlazione causale con le condotte antigiuridiche, di cui ai capi di imputazione, tale da potersi configurare vizio di mente per infermità".