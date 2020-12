Livigno, bus della Nazionale russa di sci di fondo finisce in un lago ghiacciato



I sei uomini fra i 38 e i 45 anni finiti ieri notte nel lago ghiacciato di Livigno (Sondrio), mentre a bordo di un furgone stavano raggiungendo la localita' turistica della Valtellina per un periodo di allenamento sulla neve. fanno parte della Nazionale russa di sci di fondo.



Il pulmino, proveniente dalla Svizzera, è sbandato forse per il ghiaccio finendo nello specchio d'acqua ghiacciato, fortunatamente con uno spessore non superficiale, resistente quindi all'impatto del mezzo che si e' ribaltato un paio di volte lungo la scarpata di 50 metri.



Gli atleti, feriti, hanno però raggiunto la riva e poi sono stati accompagnati al Punto di primo intervento di Livigno per le cure e gli accertamenti.