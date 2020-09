Business in Cina: il manuale per la Nuova Via della Seta

"Business in Cina: strumenti, strategie e opportunità lungo la Nuova Via della Seta": questo il titolo del nuovo libro di Andrea Ghizzoni e Francesco Boggio Ferraris, edito da Mondadori Electa e nelle librerie dal 15 settembre.

La Cina è un’occasione di investimento straordinaria per gli imprenditori italiani. La prima economia al mondo capace di risollevarsi dalla crisi generata dalla pandemia di COVID-19 è un orizzonte progettuale concreto per tutti i manager e i professionisti delle nostre imprese, oggi più che mai.

Come scegliere e gestire partner commerciali e clienti in Cina? Come organizzare la propria azienda per affrontare la sfida? Quali piattaforme digitali utilizzare? Come essere “wanghong” per i propri consumatori? Come prevenire i rischi? Per affrontare la concorrenza nel mercato più promettente e complesso del mondo, serve un vero e proprio manuale strategico: per realizzarlo, Boggio Ferraris e Ghizzoni raccontano il “continente Cina” aprendo un varco nella psicologia sociale di un popolo dalle mille risorse.

Il libro invita a fondere e armonizzare le competenze sull’innovazione digitale e sulle più attuali modalità diingresso nel mercato con la lingua e la cultura millenaria della Cina.