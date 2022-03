Bussolati (Pd) a Guidesi: "Caro energia? Abbiamo presentato proposte concrete"

Bussolati: calendarizzare discussione su caro energia

Contro il caro energia noi abbiamo presentato proposte concrete. Anziché fare solo polemiche la maggioranza ne calendarizzi la discussione. Il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati replica così all’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi che accusa il Governo di non aver fatto abbastanza. “L’8 febbraio scorso- afferma Bussolati- abbiamo presentato una risoluzione che chiedeva alla Regione impegni concreti in sostegno delle imprese. Innanzitutto prevedere un fondo per agevolare le aziende nella riconversione degli impianti e consentire l’autoproduzione di energia elettrica, assicurare alle piccole e medie imprese la possibilità di effettuare gratuitamente check-up energetici per consentire investimenti mirati al risparmio energetico e stipulare una convenzione con l’Associazione banche italiane (ABI) e con Finlombarda per offrire condizioni agevolate alle aziende in difficoltà per il pagamento delle bollette”.

“Guidesi- conclude Bussolati - come la sua maggioranza, ignora, anche in questo caso, il nostro contributo. Preferisce addossare le colpe al Governo. Se davvero volesse impegnarsi concretamente per il caro energia potrebbe iniziare ad accettare il confronto e mettere in calendario la discussione e il voto delle nostre proposte ”.