Bussolati consegna a Salvini una maglietta con il volto di Putin

Incursione del consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati al comizio di Matteo Salvini ad Abbiategrasso, dove il leader della Lega è giunto per sostenere la corsa al ballottaggio del sindaco di centrodestra in carica, Cesare Nai. Bussolati ha avvicinato Salvini per consegnarli una copia della maglietta con stampato il volto di Putin che il "Capitano" aveva indossato anni fa e che lo espone ora a critiche e attacchi di questo tipo dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia

Bussolati: "Peccato che Salvini non abbia accettato il regalo..."

Bussolati ha commentato sui social: "Dopo l’abaco a Fontana, un nuovo regalo agli amici della Lega. Questa mattina ad #Abbiategrasso, ho voluto portare un regalo a Salvini. Peccato non l’abbia voluto accettare, forse perché ha una collezione infinita di magliette così. Salvini, amico di Putin e Orban, è lontano dalle esigenze dei territori e resta ambiguo in tema di politica estera. La Lombardia non si lega"