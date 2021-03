Bussolati (PD): riprendono vaccinazioni a insegnanti, ma non arrivano gli sms

Alla ripresa delle vaccinazioni con Astrazeneca degli insegnanti nei centri vaccinali il caos è grande. Il sistema di prenotazione di Aria non ha inviato gli sms di conferma e quindi la programmazione delle somministrazioni è saltata. Agli operatori, in grave difficoltà non rimane che chiamare le persone al telefono ma è evidente che questo crea non pochi ritardi e inefficienze organizzative. A denunciarlo, a seguito di numerose segnalazioni, è il consigliere regionale Pietro Bussolati che attacca: “E’ questa l’ennesima dimostrazione che il sistema di prenotazione di Aria è nel più completo caos ma la responsabilità a questo punto è tutta politica. Il 7 marzo scorso l’assessore Moratti aveva annunciato di voler sostituire il sistema di prenotazione di Aria con quello di Posteitaliane in dieci giorni. Ad oggi il passaggio non è avvenuto."

"Non sappiamo nemmeno - prosegue Bussolati - se siamo in fase di affiancamento o sostituzione dei sistemi. Ma iniziamo a sospettare a questo punto che non lo sappiano neppure Moratti e Bertolaso. E' stata finalmente fissata per il 25 marzo l'audizione della società Aria in Commissione Bilancio richiesta dal Gruppo del Partito Democratico, necessaria per fare chiarezza sulle responsabilità di questa vicenda che sta mettendo in difficoltà tanti cittadini.”.