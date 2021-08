Busta con proiettili per il Papa intercettata a Peschiera Borromeo

Una busta con tre proiettili indirizzata a Papa Francesco è stata trovata a Peschiera Borromeo, nel Milanese. Questa notte i carabinieri della stazione di Paullo sono intervenuti presso il centro smistamento dove il responsabile, un italiano di 57 anni, ha segnalato la presenza di una busta, con affrancatura francese, contenente 3 cartucce, presumibilmente di pistola, priva di mittente e destinata, con scritta a penna e poco leggibile a 'Il Papa -Città del Vaticano, Piazza S. Pietro in Roma'. La busta proviene dalla Francia ed è stata sottoposta a sequestro per i successivi rilievi tecnici. Indagini sono in corso.