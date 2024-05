Cactus Joe, a Milano la prima agaveria messicana

Ha aperto da qualche mese sull'Alzaia Naviglio Grande di Milano Cactus Joe, locale specializzato in prodotti ricavati dall'agave. I titolari sono Niccolò Caramiello e Stefano Rollo, già dietro al Norah was drunk di Lambrate, ora in collaborazione con Simone Filoni, bar hopper milanese, e Samuele Lissoni. Come riferisce Gambero Rosso, da Cactus Joe non solo tequila e mezcal, ma anche raicilla, sotol e bacanora. Sulla carta cinque "agave classic" e quattordici drink più sperimentali. Ma ci sono anche un centinaio di etichette di distillati. Naturalmente a base di agave. non mancano piattini in stile mex-street con tirtillas artigianali. Arredi ed accessori firmati dal laboratorio Controprogetto con materiali di recupero.