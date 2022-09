Cadavere in galleria su ferrovia Genova-Milano, traffico sospeso

Il traffico ferroviario sulla linea Genova-Milano è sospeso dalle 10:50 per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito del ritrovamento di una persona deceduta tra le stazioni di Tortona ed Arquata Scrivia, in una galleria. Al momento, spiega Trenitalia, sono coinvolti nello stop tre Intercity, "mentre non ci sono convogli regionali previsti in circolazione in questa fascia oraria".