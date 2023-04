Cade dal tetto da oltre 10 metri: è grave

Un operaio di 70 anni e' caduto dal tetto di un capannone della ditta Cifa a Senago, in provincia di Milano. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, l'uomo impiegato per un'azienda esterna stava eseguendo dei lavori di manutenzione è caduto da circa 14 metri in una buca. Il 70enne e' stato portato dal 118 in codice rosso all'ospedale Niguarda.