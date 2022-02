Caduta dei capelli, quali sono le cause e quali i rimedi?

La caduta dei capelli prima o poi preoccupa tutti, uomini e donne. Ma a seconda dei casi va valutata in un modo piuttosto che in un altro. Per quanto riguarda gli uomini, sottolinea la dottoressa Ylenia Balice, dermatologa di Humanitas San Pio X, “la caduta dei capelli, se limitata, è normale e fisiologica, specie in alcune stagioni dell’anno. Nel caso degli uomini, l’80% può soffrire di alopecia androgenetica (calvizie), patologia dovuta a cause genetiche o ormonali”. Ovviamente ci possono essere anche altre cause, magari legate alla tiroide, a carenze immunitarie o ad alterazioni del sistema immunitario.

Caduta dei capelli, il campanello d'allarme

Quando bisogna preoccuparsi? “L’assottigliamento dei capelli è il primo campanello d’allarme", sottolinea la dottoressa Balice: "Senza aspettare che i capelli cadano in eccesso e l’arretramento a livello delle tempie (fronto-temporale) sia già diffuso, la visita dermatologica con tricoscopia (analisi del capello) serve proprio a valutare i segni caratteristici di questa condizione che non si può prevenire, ma si può rallentare con alcuni interventi”.

Caduta dei capelli, come bisogna comportarsi

Se siamo preoccupati dalla caduta dei capelli, allora sarà bene farci una visita: “La visita dermatologica con tricoscopia - riporta humanitasalute.it - serve a comprendere le cause e intervenire con terapie mediche adeguate, se necessario. Dieta sana ed equilibrata con frutta e verdura ricchi di antiossidanti naturali, uova e pesce, astensione dal fumo di sigaretta e protezione dei capelli dai raggi solari aiutano la prevenzione”.

