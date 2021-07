Cafaro ritira candidatura a sindaco di Milano: sosterrà Bernardo

Giovanni Cafaro rinuncia alla candidatura a sindaco di Milano con il Movimento disabili, ma punta a diventare consigliere comunale con la lista 'Noi con L'Italia' di Maurizio Lupi e sosterrà Luca Bernardo. Il "codista" (per lavoro si mette in coda per gli altri), Cafaro così ha argomentato la propria decisione: "E' una conseguenza naturale. Molti punti del mio programma, dal lavoro alla disabilità, dall'ambiente alla sicurezza e alle periferie, sono in linea con le proposte di Noi con l'Italia per la città di Milano".

Se diventerà consigliere Cafaro promette: "Realizzerò migliaia di posti di lavoro per tutti i milanesi disoccupati e diversamente abili che hanno perso il lavoro anche a seguito della pandemia". Secondo il codista si possono utilizzare "i circa 2 miliardi di euro che ogni anno aziende ed enti pubblici lombardi pagano in sanzioni per non assumere disabili come previsto dalla legge Biagi".

"Particolare attenzione - conclude Cafaro - meritano le barriere architettoniche, il mio obiettivo è cercare di ridurle il più possibile per dare ai diversamente abili la possibilità di muoversi in autonomia senza dipendere in tutto e per tutto da un accompagnatore."