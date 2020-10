Cafaro: "Se eletto, nominerò Banksy Assessore ai Giovani e alla Street Art"

Cafaro: "Se eletto, nominerò Bansky Assessore ai Giovani e alla Street Art"

Giovanni Cafaro, candidato Sindaco al Comune di Milano alle elezioni 2021, per la Lista civica indipendente Movimentiamoci Insieme, fa sapere in una nota che se dovesse essere eletto Sindaco nominerà Assessore ai Giovani ed alla Street Art l’artista di fama internazionale Banksy. "Spero possa ricevere il mio appello ed accettare la mia nomina, ne sarei davvero felice ed onorato - scrive Cafaro - Non avuto nessun contatto al momento e non ho mai avuto il piacere di conoscere Banksy ma se il grande artista dovesse accettare la nomina di Assessore nella mia Giunta non rivelerei mai la sua identità segreta e sono sicuro che in qualità di rappresentante del Comune di Milano con la sua grande genialità e professionalità il grande artista possa dare tanto alla città di Milano ed essere un esempio ed una guida per i giovani milanesi. Spero che l’immenso artista Banksy riceva il mio appello e possa accettare questa nomina".